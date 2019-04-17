İstanbul Kapalıçarşı’da 5,76 liradan alınan dolar 5,7620 liradan, 6,54 liradan alınan euro ise 6,5420 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,81 liradan, 6,57 euro ise liradan satılmıştı.
Bugün 11:02 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 11:03 TSİ
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7620 liradan, euro ise 6,5420 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz