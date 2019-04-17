Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,76 liradan alınan dolar 5,7620 liradan, 6,54 liradan alınan euro ise 6,5420 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,81 liradan, 6,57 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)