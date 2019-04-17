Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Trakya’da konuşlu birliklerimiz tarafından icra edilen ’Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi’ başarıyla tamamlandı" denildi.
Bugün 11:07 TSİ- Etkinlik Güncelleme: Bugün 11:08 TSİ
Trakya’da Dikkat Çeken Eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Trakya’da gerçekleştirilen "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi” ile ilgili fotoğrafları paylaştı.
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