Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:07 TSİ- Etkinlik G: Bugün 11:08 TSİ

Trakya’da Dikkat Çeken Eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Trakya’da gerçekleştirilen "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi” ile ilgili fotoğrafları paylaştı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Trakya’da konuşlu birliklerimiz tarafından icra edilen ’Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi’ başarıyla tamamlandı" denildi.

(İHA)

Bugün 11:07 TSİ İHA Ankara- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
RTÜK'ten 5 kategoride 50 kanala ve programlarına ödül mask
RTÜK'ten 5 kategoride 50 kanala ve programlarına ödül
Petlas, Yarış Lastiklerinde Küresel Pazarı Hedefliyor mask
Petlas, Yarış Lastiklerinde Küresel Pazarı Hedefliyor
Trakya’da Dikkat Çeken Eğitim mask
Trakya’da Dikkat Çeken Eğitim
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Kastamonu'da Çocuklarla Buluşacak mask
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Kastamonu'da Çocuklarla Buluşacak
Schneider Electric, One Planet Summit'e Katıldı mask
Schneider Electric, One Planet Summit'e Katıldı
TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi İKÜSAG'da mask
TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi İKÜSAG'da
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL