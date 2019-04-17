YSK önünündeki nöbetine devam eden basın çalışanları, bugün YSK Başkanı Sadi Güven’e sabah saatlerinde makamına gelişinde, "AK Parti’nin İstanbul için yaptığı itiraz gündeme alınacak mı?" sorusunu yöneltti. Güven, soruları yanıtsız bırakarak makamına çıktı.
Bugün 11:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:09 TSİ
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, makamına gelişinde gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.
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