YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı

YSK önünündeki nöbetine devam eden basın çalışanları, bugün YSK Başkanı Sadi Güven’e sabah saatlerinde makamına gelişinde, "AK Parti’nin İstanbul için yaptığı itiraz gündeme alınacak mı?" sorusunu yöneltti. Güven, soruları yanıtsız bırakarak makamına çıktı.

(Emin Kuvat - Burak Altun/İHA)