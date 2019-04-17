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2020 Tokyo Olimpiyatları’nda takvim netleşti

Japonya’da gerçekleşecek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın Organizasyon Komitesi, olimpiyat için hazırlanan ayrıntılı programı kamuoyuyla paylaştı.

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2020 Tokyo Olimpiyatları için geri sayımın devam ettiği Japonya’da, Olimpiyat Organizasyon Komitesi 17 gün sürecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bir programı kamuoyuyla paylaştı. Programa göre, olimpiyat açılış töreni 24 Temmuz’da, kapanış töreni ise 9 Ağustos’ta Tokyo’da inşası devam eden yeni ulusal stadyumda gerçekleştirilecek. Her iki tören de 20.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek.

İlk Müsabaka Voleybol

Açıklanan programa göre, olimpiyatlar kapsamında gerçekleştirilecek ilk spor etkinliği, açılış töreninden iki gün önce 22 Temmuz saat 09.00’da Fukuşima eyaletinde oynanacak kadınlar voleybol müsabakası olacak. Erkekler ve kadınlar judo müsabakaları dahil birçok etkinlik ise 25 Temmuz’da başlayacak.

8 Ağustos 'Final Günü' Olacak

26 etkinliğin finalleri 2 Ağustos Pazar günü yapılacak. Kapanış töreninden bir önceki gün olan 8 Ağustos’ta ise beyzbol, erkekler futbol ve erkekler basketbol da dahil olmak üzere 30 dalda final müsabakaları oynanacak. 8 Ağustos, olimpiyatlar boyunca en fazla final müsabakasının gerçekleştirildiği gün olacak.

Sıcak Engeli

Olimpiyatlar süresince Tokyo’da beklenen şiddetli yaz sıcağını dikkate olan organizasyon Komitesi, 2 Ağustos’taki kadınlar maratonu ve 9 Ağustos’taki erkekler maratonu başlangıç saatlerinin planlanandan erkene alındığını açıkladı. Buna göre, her iki etkinlik de sabah 06.00’da başlayacak. Erkekler 50 kilometre yürüyüşü ise 8 Ağustos’ta sabah saat 05.30’da gerçekleştirilecek.

Boks müsabakaları takviminin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Bugün 11:10 TSİ İHA Ankara- Dünya

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