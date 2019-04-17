Hac ve Umre İçin Enfeksiyon Kontrol Rehberi Yayınlandı

Hac ibadeti için her yıl 2 milyondan fazla hacı adayı aynı anda; umre ibadeti için ise 8 milyondan fazla kişi yılın farklı zamanlarında Suudi Arabistan’a seyahat ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Mekke ve Medine şehirlerinde bir araya geliyor.

Bulaşıcı hastalık riskinin kalabalık ortamlarda yüksek olması sebebiyle, rehberde yer alan uyarılara riayet etmek sağlık açısından büyük önem taşıyor. Hac/umre seyahati sırasında salgın riski en yüksek olan enfeksiyonlar; su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar ile solunum yolu enfeksiyonları. Ayrıca ilk kez 2012 yılında tanımlanan ve solunum yolu ile bulaşan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrom-Corona Virus) aktivitesi Arap Yarımadası’nda, özellikle Suudi Arabistan’da halen devam ediyor. Ziyaretçilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte, dünyanın farklı ülkelerinde de MERS-CoV vak’aları görülebiliyor. Bu nedenle seyahat öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler büyük önem taşıyor.

“Hac ve Umre İbadeti Sırasında Enfeksiyon Bulaşının Önlenmesi” başlıklı rehbere ve “Hac ve Umre’de Enfeksiyon Kontrol Önlemleri” el broşürüne https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/hacveumre adresinden ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçık ve broşür, hac ve umreye gidecek vatandaşlara duyurulmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na da iletilecek.

Rehberde yer alan uyarılardan bazıları şöyle:

- Oda sıcaklığında veya seyahat sırasında 2 saatten daha uzun sure beklemiş gıdaların tüketilmesinin gıda zehirlenmesine yol acabileceği akılda bulundurulmalıdır. Süt, konserve, balık gibi bozulabilecek gıdalar paket açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır.

- Güvenli su içilmelidir (klorlu, pet sise suyu veya kaynatılıp soğutulmuş su). Pişirilmemiş süt/sut ürünleri ve ciğ et tüketilmemelidir.

- Çiftlik veya hayvanların bulunduğu alanlar ziyaret edilmemeli, ziyaret zorunlu ise hayvanlarla, özellikle develer ile yakın temastan kaçınılmalı, hayvanlara dokunulmamalıdır.

- Kalabalık ortamlarda (tavaf, say, şeytan taşlama gibi) maske kullanılmalı, kirlendikçe ve üretici firma önerisine göre (tercihen 6 saatte bir) düzenli olarak değiştirilmeli, maske çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.

- Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.

- Seker hastalığı, damar hastalığı gibi hastalığı olanlar ayak bakımı ve enfeksiyonlardan korunma konusunda ayrıca dikkatli olmalı ve seyahat öncesi hekiminin önereceği tavsiyelere uymalıdır. İhramlı olmak gibi zorunlu haller dışında çorap giyilmelidir.

- Hac ve umreden döndükten sonra ishal, ateş, öksürük ve nefes almada güçlük vb. şikayetleri olanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hastalık belirtilerini anlatırken bir sure önce hac/umre ziyaretinden döndüklerini söylemelidirler.

(İHA)