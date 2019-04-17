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Bakan Akar’dan F-35 Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Patriot ile ilgili çeşitli aşamalardan geçtikten sonra Amerika tarafından bize ülkemizin ihtiyacı olan hava ve füze savunma sistemine ilişkin yeni bir teklif ortaya konuldu. Bu teklifin şu anda ilgili kurum ve kişiler tarafından yoğun ve ayrıntılı bir şekilde çalışıldığını kendilerine ifade ettik. Bu çalışma biter bitmez görüşlerimizi kendilerine bildireceğimizi ifade ettik" dedi.

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ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmenin son derece olumlu bir yaklaşım içinde geçtiğini belirterek, “Birçok konuyu çok daha iyi anladıklarını, konularda bizim görüşlerimize çok yaklaştıklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik” dedi.

Görüşmede F-35 savaş uçağı projesinin de ele alındığını ifade eden Bakan Akar, "Stratejik ortaklar olarak ekonomik ve güvenlik konularındaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan birisi de F-35 konusu. F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız. Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Zaten bu bütün taraflarca kabul edilmektedir. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bu konuyu bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, F-35 savaş uçağı tedariki kapsamında gönderilen dört pilotun uçuş eğitimi ile bakım ekibinin teknik eğitimlerinin devam ettiğini de vurguladı. Patriot sistemleri konusuna da değinen Bakan Akar, "Patriot ile ilgili çeşitli aşamalardan geçtikten sonra Amerika tarafından bize ülkemizin ihtiyacı olan hava ve füze savunma sistemine ilişkin yeni bir teklif ortaya konuldu. Bu teklifin şu anda ilgili kurum ve kişiler tarafından yoğun ve ayrıntılı bir şekilde çalışıldığını kendilerine ifade ettik. Bu çalışma biter bitmez görüşlerimizi kendilerine bildireceğimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak, "Burada bazı senatörler tarafından kanun tasarısı hazırlandı. Hazırlanan tasarılardan biri de Doğu Akdeniz ile ilgiliydi. Bu konuda endişelerimizi, diğer bir deyişle görüşlerimizi de açık bir şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerimizin hakları olduğunu, KKTC halkının da Kıbrıs’ın sahip olduğu enerji kaynakları konusundaki haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini, aynı eşit haklara sahip olduklarını, burada yapılacak çalışmaların mutlaka bu gerçeği göz önünde bulundurularak yapılması, aksi uygulamaların bizler tarafından kabul edilmeyeceğini, uygun olmadığını kendilerine aktardık. Bunun da anlaşıldığını zannediyorum, bunun üzerinde de önemle duruldu" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bugün 11:17 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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