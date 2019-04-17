Türkiye’de Konut Satışları Mart Ayında Yüzde 5,3 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı ’Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre,Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalarak 105 bin 46 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli Konut Satışları 2019 Mart Ayında 22 bin 762 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 oranında azalış göstererek 22 bin 762 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 462 konut satışı ve yüzde 15,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 50 ile Artvin oldu.

Diğer Satış Türleri Sonucunda 82 Bin 284 Konut El Değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 82 bin 284 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 678 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 81,9 oldu. Ankara 7 bin 620 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5 bin 35 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

Konut Satışlarında 44 Bin 163 Konut İlk Defa Satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 44 bin 163 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 453 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 553 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 884 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci El Konut Satışlarında 60 bin 883 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış göstererek 60 bin 883 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 687 konut satışı ve yüzde 17,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55,8 oldu. Ankara 7 bin 66 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 506 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara 2019 yılı Mart Ayında 3 Bin 129 Konut Satışı Gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artarak 3 bin 129 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2019’da ilk sırayı bin 520 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 626 konut satışı ile Antalya, 173 konut satışı ile Ankara, 121 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke Uyruklarına Göre En Çok Konut Satışı Irak Vatandaşlarına Yapıldı

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 548 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 334 konut ile İran, 189 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile Rusya Federasyonu ve 150 konut ile Afganistan izledi.

(İHA)