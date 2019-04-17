Assan Panel İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayacaklarını belirterek, küresel bir marka olma vizyonu doğrultusunda yurt dışındaki fabrika sayılarını artırmayı, 3 yıl içinde Hazar bölgesi, Afrika ve Orta Doğu'ya yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Assan Panel’den yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, iş ortakları ile gelenekselleşen buluşmasını bu yıl 21-24 Mart'ta KKTC'de gerçekleştirdi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 31 iş ortağıyla bir araya gelindi.

"İş ortaklarımız elde ettiğimiz başarılara önemli katkılar sundu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, yaklaşık 30 yıl önce yolculuklarına başladıklarını hatırlatarak, "Bugün sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu olarak devam ettiğimiz yolculuğumuzda ürün gamımız, kalitemiz ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla sektörümüzde fark yaratıyor, önemli başarılara imza atıyoruz. Uzun seneler birlikte büyük bir uyum ve güven duygusuyla son derece verimli çalışmalar ortaya koyduğumuz iş ortaklarımız, elde ettiğimiz bu başarılara önemli katkılar sundu." değerlendirmesinde bulundu.

"2018’de pazar payımızı artırarak önemli bir başarıya imza attık"

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar da 2018 yılını oldukça verimli geçirdiklerini belirterek, geçen yıl pazar paylarını artırarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydetti.

Şirketin güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu aktaran Akar, "Kendini ispatlayan ürün ve hizmet kalitemiz, üstün risk yönetimimiz sayesinde geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaya karşı istikrarlı büyümemizi sürdürdük." ifadesini kullandı.

"İhracat oranımız, yüzde 70'lere kadar çıkacak"

İhsan Tolga Akar, bu yıla çok güzel bir başlangıç yaparak dünyada devlet destekli tek markalaşma programı olan Turquality'nin Marka Destek Programı’na kabul edildiklerini bildirdi.

Sektörde programa kabul edilen ilk firma olduklarını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeyle birlikte önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayacağız. Küresel bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda yurt dışındaki fabrika sayımızı artırmayı, 3 yıl içinde Hazar bölgesi, Afrika ve Orta Doğu'ya yatırım yapmayı planlıyoruz. Hayata geçireceğimiz yatırımlarla birlikte yüzde 35 olan ihracat oranımız, yüzde 70'lere kadar çıkacak. Bu hedeflerimize ulaşmanın yolu yüksek yalıtım, yüksek izolasyon değerleri ve daha az maliyetli ürün yaratmaktan geçiyor. Bu noktada Ar-Ge çalışmalarımızı artırmak bizim için oldukça önemli."