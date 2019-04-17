Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:30 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:31 TSİ

Assan Panel İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi

Assan Panel, iş ortakları ile gelenekselleşen buluşmasını bu yıl KKTC'de gerçekleştirdi Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar: "Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayacağız. Küresel bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda yurt dışındaki fabrika sayımızı artırmayı, 3 yıl içinde Hazar bölgesi, Afrika ve Orta Doğu'ya yatırım yapmayı planlıyoruz"

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayacaklarını belirterek, küresel bir marka olma vizyonu doğrultusunda yurt dışındaki fabrika sayılarını artırmayı, 3 yıl içinde Hazar bölgesi, Afrika ve Orta Doğu'ya yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Assan Panel’den yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, iş ortakları ile gelenekselleşen buluşmasını bu yıl 21-24 Mart'ta KKTC'de gerçekleştirdi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 31 iş ortağıyla bir araya gelindi.

"İş ortaklarımız elde ettiğimiz başarılara önemli katkılar sundu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, yaklaşık 30 yıl önce yolculuklarına başladıklarını hatırlatarak, "Bugün sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu olarak devam ettiğimiz yolculuğumuzda ürün gamımız, kalitemiz ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla sektörümüzde fark yaratıyor, önemli başarılara imza atıyoruz. Uzun seneler birlikte büyük bir uyum ve güven duygusuyla son derece verimli çalışmalar ortaya koyduğumuz iş ortaklarımız, elde ettiğimiz bu başarılara önemli katkılar sundu." değerlendirmesinde bulundu.

"2018’de pazar payımızı artırarak önemli bir başarıya imza attık"

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar da 2018 yılını oldukça verimli geçirdiklerini belirterek, geçen yıl pazar paylarını artırarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydetti.

Şirketin güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu aktaran Akar, "Kendini ispatlayan ürün ve hizmet kalitemiz, üstün risk yönetimimiz sayesinde geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaya karşı istikrarlı büyümemizi sürdürdük." ifadesini kullandı.

"İhracat oranımız, yüzde 70'lere kadar çıkacak"

İhsan Tolga Akar, bu yıla çok güzel bir başlangıç yaparak dünyada devlet destekli tek markalaşma programı olan Turquality'nin Marka Destek Programı’na kabul edildiklerini bildirdi.

Sektörde programa kabul edilen ilk firma olduklarını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeyle birlikte önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayacağız. Küresel bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda yurt dışındaki fabrika sayımızı artırmayı, 3 yıl içinde Hazar bölgesi, Afrika ve Orta Doğu'ya yatırım yapmayı planlıyoruz. Hayata geçireceğimiz yatırımlarla birlikte yüzde 35 olan ihracat oranımız, yüzde 70'lere kadar çıkacak. Bu hedeflerimize ulaşmanın yolu yüksek yalıtım, yüksek izolasyon değerleri ve daha az maliyetli ürün yaratmaktan geçiyor. Bu noktada Ar-Ge çalışmalarımızı artırmak bizim için oldukça önemli."

Bugün 11:30 TSİ AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Boyner'den 23 Nisan Özel Ayrıcalıklar ve Sürprizler mask
Boyner'den 23 Nisan Özel Ayrıcalıklar ve Sürprizler
Serbest Piyasada 24 Ayar Külçe Altının Gram Satış Fiyatı 236,20 Lira Oldu mask
Serbest Piyasada 24 Ayar Külçe Altının Gram Satış Fiyatı 236,20 Lira Oldu
Assan Panel İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi mask
Assan Panel İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi
"Yerli ve Milli Üretime Desteğe Devam" mask
"Yerli ve Milli Üretime Desteğe Devam"
'İstişarelerin müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını umuyorum' mask
'İstişarelerin müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını umuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık hedef var mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık hedef var
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL