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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi

Avustralya’ya ziyaret düzenleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman toplumu ile bir araya geldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Melbourne’de Müslüman toplumu ile bir araya geldi. Melbourne İslam Konseyi tarafından düzenlenen programa katılan Erbaş burada gerçekleştirdiği konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yeni Zelanda’da 50 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade eden Erbaş, Türkiye’nin saldırıların düzenlendiği camilere gerçekleştirdiği ziyaretler ile Müslüman toplumunun yanında olduğunu aktardı.

''Desteklerimiz Artacak Devam Edecek''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirten Erbaş, Türkiye olarak Uluslararası İlahiyat Eğitim Programı’na büyük önem verildiğinin altını çizdi. Erbaş, "Burada doğup büyüyen, anavatanlarını merak edip vatan topraklarında eğitim almak isteyen gençlerimize Uluslararası Eğitim Programı çerçevesinde Türkiye’de eğitim desteği sağlamak noktasında önemli aşamalar kaydettik. Önümüzdeki süreçte bu desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.

''Diyanet İşleri Başkanımızın Burada Bizlerle Bir Araya Gelmesi Gurur Verici''

Programa ayrıca Avustralya Federal Hükümeti temsilcileri, Avustralya Hristiyan Birliği temsilcileri ile Avustralya Arap Müslüman Örgütü temsilcileri ve Avustralya Türk Toplumu Müslüman Birliği temsilcileri katıldı. Avustralya Türk Toplumu Müslüman Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kerim Buday, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Avustralya ve Yeni Zelanda temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin dünya Müslümanlarının en büyük destekçisi olduğunu bir kez daha gördüklerinin altını çizen Kerim Buday, "Diyanet İşleri Başkanımızın burada bizlerle bir araya gelmesi gurur verici. Dünya üzerindeki tüm Müslümanların savunucusu ve destekçisi başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü Avustralya’da yaşayan Müslüman Türkler olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Burada yaşayan gençlerimizin de Türkiye’de ilahiyat eğitimi almaları konusunda Diyanet İşleri Başkanımızın desteklerini sürdüreceğini belirtmesi de ayrıca büyük önem arz etmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Melbourne temasları Diyanete bağlı camileri ziyaretle devam etti.

(İHA)

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