İDO’dan 23 Nisan’a 59 Ek Sefer

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçebileceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, tatilciler için bir planlama yaparak bu kapsamda toplam 59 ek seferi satışa açtı.

İDO, mevcut tarifeli seferlerine ek olarak 26 Feribot, 33 Deniz Otobüsü seferi yapacak. İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin salı gününe gelmesi nedeniyle Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olacak şekilde deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat ek seferleriyle hizmet verecek.

İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan 59 ek seferle tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ek seferleri;

Tarih Sefer Saati Hat Gemi tipi

1 19 Nisan 2019 Cuma 17:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

2 19 Nisan 2019 Cuma 18:40 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

3 19 Nisan 2019 Cuma 20:00 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

4 19 Nisan 2019 Cuma 17:40/18:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

5 19 Nisan 2019 Cuma 13:50/14:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

6 19 Nisan 2019 Cuma 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

7 19 Nisan 2019 Cuma 18:50/19:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 8 19 Nisan 2019 Cuma 19:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü 9 19 Nisan 2019 Cuma 21:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 10 20 Nisan 2019 Cumartesi 08:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot 11 20 Nisan 2019 Cumartesi 10:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot 12 20 Nisan 2019 Cumartesi 06:00 Pendik-Yalova Ferrycat 13 20 Nisan 2019 Cumartesi 06:00 Yalova-Pendik Ferrycat 14 20 Nisan 2019 Cumartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat 15 20 Nisan 2019 Cumartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat 16 20 Nisan 2019 Cumartesi 10:00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 17 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 18 20 Nisan 2019 Cumartesi 08:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü



19 20 Nisan 2019 Cumartesi 10:10/10:30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa Deniz Otobüsü

20 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:00/09:30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa Deniz Otobüsü

21 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

22 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:30/10:00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü

23 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 24 20 Nisan 2019 Cumartesi 16:45 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 25 20 Nisan 2019 Cumartesi 18:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 26 21 Nisan 2019 Pazar 17:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü 27 21 Nisan 2019 Pazar 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü 28 21 Nisan 2019 Pazar 20:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü



29 22 Nisan 2019 Pazartesi15:50/16:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

30 23 Nisan 2019 Salı 15:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 31 23 Nisan 2019 Salı 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 32 23 Nisan 2019 Salı 20:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot 33 23 Nisan 2019 Salı 20:30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot 34 23 Nisan 2019 Salı 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat 35 23 Nisan 2019 Salı 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat 36 23 Nisan 2019 Salı 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat 37 23 Nisan 2019 Salı 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat 38 23 Nisan 2019 Salı 21:00 Pendik-Yalova Ferrycat 39 23 Nisan 2019 Salı 21:00 Yalova-Pendik Ferrycat 40 23 Nisan 2019 Salı 22:00 Pendik-Yalova Ferrycat 41 23 Nisan 2019 Salı 22:00 Yalova-Pendik Ferrycat 42 23 Nisan 2019 Salı 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat 43 23 Nisan 2019 Salı 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat



44 23 Nisan 2019 Salı 12:30 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

45 23 Nisan 2019 Salı 13:50/16:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

46 23 Nisan 2019 Salı 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

47 23 Nisan 2019 Salı 16:00/16:30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü

48 23 Nisan 2019 Salı 17:30/18:00 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü