Vodafone, "Vodafone Yanımda" Uygulamasına Özel Bir Tasarım Yarışması Düzenliyor

Vodafone, en iyi dijital müşteri deneyimini sağlama hedefi doğrultusunda "Vodafone Yanımda" uygulamasına özel bir tasarım yarışması düzenliyor.

Vodafone açıklamasına göre, "dijitalleşmenin öncü operatörü" olma vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmak amacıyla tasarladığı "Vodafone Yanımda" uygulamasını değişen ihtiyaçlara göre geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılayabilmesini sağlayan "Vodafone Yanımda" uygulamasına yeni özellikler kazandırmak üzere 4-5 Mayıs'ta Vodafone Park’ta "Vodafone Designathon" tasarım yarışması düzenleyecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, hızla dijitalleşen müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimizin bize en çok ihtiyacı olduğu anda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Vodafone Yanımda uygulamamızla, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden sorunsuz karşılayabilmelerini hedefliyoruz. Müşterilerimizin talep ve önerileri doğrultusunda onlara en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone Yanımda uygulamamıza özel bir tasarım yarışması düzenlemeye karar verdik. Vodafone Park’ta 2 gün sürecek Vodafone Designathon’da takımlar Vodafone Yanımda uygulamamıza yönelik kullanıcı odaklı ve yenilikçi fikirler geliştirmek için yarışacak. Servis, ürün ve deneyim tasarımı ile ilgilenen herkesi yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz."

- Vodafone Designathon

"Vodafone Designathon"a Sketch, Invision, Zeplin, Adobe XD, Illustrator, Photoshop gibi tasarım araçlarını kullanabilen, üniversite son sınıf öğrencisi, yeni mezun ya da servis, ürün, deneyim tasarımı alanlarında çalışmakta olan herkes katılabiliyor. Katılımcıların 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada, katılımcılar, operatör dünyasının farklı yönlerini keşfetme şansı bulacak. 2 ya da 3 kişilik takımlar halinde yarışacak olan katılımcılar, "Vodafone Yanımda" uygulamasındaki belli kullanıcı deneyimlerini kullanıcı odaklı ve yenilikçi bir perspektifle baştan tasarlayacak.

Kodlamanın yapılmayacağı yarışmada katılımcılar, sadece ödeme, kullanımı artırma, satış, online mağaza ve yurt dışı deneyimi gibi farklı senaryoların tasarımı üzerinde çalışacak. Bu kapsamda, katılımcılardan "Vodafone Yanımda" uygulamasındaki fatura ödeme ve TL yükleme deneyiminin iyileştirilmesi, Avantaj Cepte ve oyun gibi özelliklerin geliştirilerek "Vodafone Yanımda" uygulamasının kullanımının artırılması, tarife değişimi, ek paket ve dijital servisler gibi özelliklerin geliştirilmesi, "Vodafone Yanımda" uygulaması üzerinden cihaz seçimi ve teslimatı deneyiminin tasarlanması, kullanıcıların yurt dışına çıkmadan önce veya yurt dışındayken GSM kullanımı ve ziyaret edilen ülke ile ilgili bilgilere erişebilmesi konularında servis ve deneyim tasarımı yapması istenecek.

Yarışmada, ilk gün açılış konuşmalarının ardından katılımcılar çekilişle belirlenecek senaryolar üzerinde çalışacak. Gün içinde mentorlarla masa aşı toplantılar yapma fırsatı da bulacak olan katılımcılar, gün sonunda çalışmalarını teslim edecek. İkinci gün ise projeler, jüri ve diğer katılımcılara sunulacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından yarışmada dereceye girenler açıklanacak.

"Vodafone Designathon"da birinci takıma 20 bin lira, ikinci takıma 10 bin lira ve üçüncü takıma 5 bin lira para ödülü verilecek.