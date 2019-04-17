Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:15 TSİ- Spor G: Bugün 13:16 TSİ

Umut Camkıran, Avrupa Şampiyonluğu İçin Ringe Çıkıyor

Umut Camkıran ile Arnold Gjergjaj arasında yapılacak olan EBU External Avrupa Şampiyonluk Kemer maçı cuma akşamı İstanbul’da Silence Convention Center’de düzenlenecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Avrupa’nın en prestijli federasyonu durumunda bulunan EBU’da kemer maçında Türkiye’yi temsil eden Umut Camkıran, Arnold Gjergjaj ile karşılaşacak. Arnold Gjergjaj aslen Kosovalı olup İsviçre adına ringde olacak.

Kazanan boksör hem EBU External kemerinin sahibi olacak hem de dünya sıralamasında ilk 50’de yer alacak.

Alman ve Türk boks federasyonunun gözetiminde cuma akşamı yapılacak karşılaşmalar şu şekilde:

  • Umut Camkıran - Arnold Gjergjaj (EBU Ağır Sıklet External Unvan Maçı)
  • Anatoli Muratov (Kazakistan) - Edwin Palacios (Nikaragua)
  • Seyda Keser - David Vicena (Çekya)
  • Mensur Dedic (Bosna Herksek) - M.Ali Durmaz (Almanya)
  • Mert Yıldırım - Istvan Zeller (Macaristan)
  • Tarık Sözer - Giorgi Giniashivili (Gürcistan)
  • Ramal Amanov (Azerbaycan) vs Sayed Mizamul Hashimi (Afganistan)
  • (İHA)

Bugün 13:15 TSİ İHA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Umut Camkıran, Avrupa Şampiyonluğu İçin Ringe Çıkıyor mask
Umut Camkıran, Avrupa Şampiyonluğu İçin Ringe Çıkıyor
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu mask
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu
Ali Koç Can Bartu’nun evine geldi mask
Ali Koç Can Bartu’nun evine geldi
Süper Lig’de Kritik Haftaya Giriliyor! mask
Süper Lig’de Kritik Haftaya Giriliyor!
ASKİ’Lİ GÜREŞÇİLER REKOR KIRDI mask
ASKİ’Lİ GÜREŞÇİLER REKOR KIRDI
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm mask
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL