Umut Camkıran, Avrupa Şampiyonluğu İçin Ringe Çıkıyor

Avrupa’nın en prestijli federasyonu durumunda bulunan EBU’da kemer maçında Türkiye’yi temsil eden Umut Camkıran, Arnold Gjergjaj ile karşılaşacak. Arnold Gjergjaj aslen Kosovalı olup İsviçre adına ringde olacak.

Kazanan boksör hem EBU External kemerinin sahibi olacak hem de dünya sıralamasında ilk 50’de yer alacak.

Alman ve Türk boks federasyonunun gözetiminde cuma akşamı yapılacak karşılaşmalar şu şekilde: