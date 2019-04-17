Sayım İşlemi Sona Eren Maltepe'de, Birleştirme Tutanakları Hazırlanmaya Başladı

Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemi saat 00.22 itibarıyla tamamlandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.
Birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
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