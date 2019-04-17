Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:35 TSİ- Etkinlik G: Bugün 13:38 TSİ

Sanatçı Emire Konuk Közberi'nin "Şimdi ve Sonsuzluk" İsimli Sergisi MÜSİAD Sanat Galeri'de Sanatseverlerle Buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) açıklamasına göre, sergi açılışına MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, MÜSİAD Eğitim Kültür ve Yayın Komisyonu Başkanı Melike Günyüz ve sanatçı Emire Konuk Közberi'nin yanı sıra sanatçının dostları ve sevenleri katıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Açılışta konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın ekonomi ve sanayi alanlarının yanı sıra eğitim, spor, kültür ve sanat gibi alanlarda da birçok projeye imza atan, bu dalların gelişmesi adına çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirdi.

Kaan, geçmişten bu yana Türk kültürünün yaygınlaşması ve toplumsal alanda itibar görmesi adına faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Bu doğrultuda ilk olarak saygıdeğer sanatçımız Emire Konuk Közberi’nin 'Şimdi ve Sonsuzluk' sergisini MÜSİAD'da sanatseverlerle buluşturduk. Bundan sonraki süreçte de sergi faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu vesileyle bu sergide emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi gelirlerinin yüzde 80'ini Suriyeli çocuklara

Sanatçı Emire Konuk Közberi ise eserlerinde zaman ve mekandaki sonsuzluğa ve insan zihninin kavramsal ve duygusal algılama biçimlerini anlatmaya çalıştığını ifade ederek, "Hayatı bölük bölük yaşıyoruz, anda yaşıyoruz ama bunun bütünle bağlantısını çoğu zaman kaybediyoruz. Bütünle olan bağlantıyı yakaladığımız zaman farkındalık oluyor ve kendimizi yaşamaya başlıyoruz. Buna dikkat çekmek istedim." değerlendirmesinde bulundu. Közberi, sergide 7 eserin yer aldığını belirterek, 3 eserde sema ayininde yaşanan duyguları, diğerlerinde ise sonsuzluk, teklik, kavram ve duygu ilişkisini ele aldığını dile getirdi.

Sanatseverleri soyut, felsefi ve kavramsal derinliği olan eserlerin beklediğini ifade eden Közberi, sergi gelirlerinin yüzde 80'ini Suriyeli çocuklara bağışlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Farklı yıllarda farklı yerlerde sergiler açtım. Eserleri üretirken çok planlama yapmıyorum, yaptıktan sonra genelde kendi hayatımla ve sanata bakışımla yorumluyorum. Kahve falı gibi benim eserlerim, kahve falı kendiliğinden oluşur, baktıkça yorumlarsınız."

MÜSİAD Eğitim Kültür ve Yayın Komisyonu Başkanı Melike Günyüz de geçmiş yıllarda derneğin kültür sanat faaliyetleri konusunda raporlar yayımladığına dikkati çekerek, "Biz bu binayı MÜSİAD'ın kültür sanat dünyasına da katkısı bulunması amacıyla geniş bir mekan olarak tasarladık. İlk sergimizi biraz farklı konseptte açtık. Bugünkü sergimizi çağdaş sanatta modern insanın manevi yolculuğunu çağrıştıracak şekilde yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu sergi, 11 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Bugün 13:35 TSİ AA İstanbul- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
RTÜK'ten 5 kategoride 50 kanala ve programlarına ödül mask
RTÜK'ten 5 kategoride 50 kanala ve programlarına ödül
Petlas, Yarış Lastiklerinde Küresel Pazarı Hedefliyor mask
Petlas, Yarış Lastiklerinde Küresel Pazarı Hedefliyor
Trakya’da Dikkat Çeken Eğitim mask
Trakya’da Dikkat Çeken Eğitim
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Kastamonu'da Çocuklarla Buluşacak mask
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Kastamonu'da Çocuklarla Buluşacak
Schneider Electric, One Planet Summit'e Katıldı mask
Schneider Electric, One Planet Summit'e Katıldı
TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi İKÜSAG'da mask
TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi İKÜSAG'da
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL