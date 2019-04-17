İstanbul Kapalıçarşı’da 236 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 236,20 liradan, bin 555 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 576 liradan, 215 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 219 liradan, bin 520 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 540 liradan, 760 liradan alınan Yarım Ziynet 770 liradan ve 380 liradan alınan Çeyrek Ziynet 385 liradan satılıyor.
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Serbest Piyasada 24 Ayar Külçe Altının Gram Satış Fiyatı 236,20 Lira Oldu
İstanbul Kapalıçarşı’da 236 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 236,20 liradan, bin 555 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 576 liradan, 215 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 219 liradan, bin 520 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 540 liradan, 760 liradan alınan Yarım Ziynet 770 liradan ve 380 liradan alınan Çeyrek Ziynet 385 liradan satılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz