Red Bull Flick, İlk Şampiyonunu Bulmak İçin Yola Çıktı

Red Bull Flick’in şehir elemeleri 20 Nisan'da Eskişehir, Adana, Denizli ve Kayseri’de başlarken 21 Nisan’da Ankara, Mersin ve İstanbul’da devam edecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamayla, Türkiye’nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için yola çıktı.

Amatörden profesyonele tüm oyun severler, köklü oyun CS:GO'da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek.

Elemelerde birinci olan 32 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak. Rakiplerini birer birer geçen takım ise Red Bull Flick’in ilk şampiyonu olacak.

CS:GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Flick’in şehir elemeleri 20 Nisan'da Eskişehir, Adana, Denizli ve Kayseri’de başlarken 21 Nisan’da Ankara, Mersin ve İstanbul’da sürecek.

Oyunseverlerin dünyasında "Oyun bitmesin" diyerek devam edecek online elemeler ise 21 Nisan’da devreye girecek. Eleme etaplarından play-off turuna yükselecek 32 takım, son 8’e adını yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek.

Red Bull Flick’in şampiyonu ise 8 takımın karşı karşıya geleceği, monitörlerini AOC Gaming’in sağladığı final sahnesinde belli olacak. Red Bull Flick'in play-off turu ve final mücadelesi Red Bull'un Twitch kanalı "twitch.tv/redbulltr"den naklen yayınlanacak.