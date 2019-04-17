Kahramanmaraş’ta, Foseptik Çukuruna Düşen 2 Çocuk Öldü

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Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi’nde inşaat alanına giren 12 yaşındaki Musa Cantürk ile 11 yaşındaki Ahmet Dağ, içi sudu dolu foseptik çukuruna düştü. Çukura düşen çocuklardan Ahmet Dağ olay yerinde hayatını kaybederken, Musa Cantürk sevk edildiği hastane yolunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)