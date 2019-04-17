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İznik Sahilinde, Kamp Alanında Çok Sayıda Lastiği Yakıp Kayıplara Karıştılar

Bursa’nın İznik sahilinde kamp alanında yakılan lastikler yüzünden gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Ekipler lastikleri yakarak kayıplara karışan şahısları bulmak için çalışma başlattı.

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Bursa İznik sahili Drazali mevkiinde günübirlik kamp alanında kimliği belirsiz kişi veya kişiler çok sayıda araç lastiğini üst üste koyup ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Çadırların yanı başında yükselerek tehlike saçan dumanlar sonucu gökyüzü adeta siyah bulutla kaplandı. Duman bulutunun ortasında kalan kamp sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan lastiklere müdahale ederek söndürdü. Çevredeki çadırlara sıçramadan söndürülmesiyle olası bir facia önlenmiş oldu.

Çevredeki vatandaşlarla görüşen ekipler, çevrede magandalarını bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)

Bugün 14:16 TSİ İHA Bursa- Asayiş

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