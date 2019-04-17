Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Iğdır Merkezli 14 İlde Eş Zamanlı FETÖ'ye Yönelik Düzenlenen Operasyonda 24 Şüpheli Gözaltına Alındı
Iğdır merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
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