Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Kuşadası Körfezi’nde görevli Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Özdere açıklarında süratli fiber bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu hareket halindeki fiber tekneyi durdurup, 2’si çocuk, 4’ü kadın 12 kaçak göçmeni gözaltına aldı. 6 Afganistan, 4 Kongo ve 2 Mali uyruklu kaçak göçmenler yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıklarını itiraf etti. Sahil Güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 44 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.
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Kuşadası Körfezi’nde 10’u Çocuk, 12’si Kadın Toplam 44 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Özdere açıklarında lastik bir bot ile bir grup kaçak göçmenin Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalıştığı ihbarının ardından iki Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Hareket halindeki lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, 8’i çocuk, 8’i kadın 32 kaçak göçmeni yakaladı. 31’i Afganistan, 1’i İran uyruklu kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındı.
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