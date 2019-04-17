Uçağın düştüğü esnada evin içerisinde şans eseri kimsenin bulunmadığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliği açıklanmazken ölenler arasında pilotun da bulunduğu aktarıldı. Alev alev yanan ev küle dönerken, yan eve de sıçrayan yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Şili’de Uçağın Evin Üzerine Düşmesiyle Sonuçlanan Faciada 6 kişi Hayatını Kaybetti.
Şili’nin Los Lagos Bölgesi’ndeki bir liman kenti olan Puerto Montt’ın kuzeydoğusundaki La Paloma Havaalanı’ndan kalkan uçağın kısa bir süre sonra düştüğü öğrenildi. Elektrik hatlarına dolanan uçağın evin üzerine düşmesiyle sonuçlanan faciada 6 kişi hayatını kaybetti.
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