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Şili’de Uçağın Evin Üzerine Düşmesiyle Sonuçlanan Faciada 6 kişi Hayatını Kaybetti.

Şili’nin Los Lagos Bölgesi’ndeki bir liman kenti olan Puerto Montt’ın kuzeydoğusundaki La Paloma Havaalanı’ndan kalkan uçağın kısa bir süre sonra düştüğü öğrenildi. Elektrik hatlarına dolanan uçağın evin üzerine düşmesiyle sonuçlanan faciada 6 kişi hayatını kaybetti.