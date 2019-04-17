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Tuzla’da Bir Tersanede Gemide Yangın Çıktı

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Tuzla’da Astaş Tersanesinde bulunan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe sebep olurken, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Birçok itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(Halit Arslan/İHA)

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