Tuzla’da Astaş Tersanesinde bulunan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe sebep olurken, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Birçok itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Bugün 15:27 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:28 TSİ
Tuzla’da Bir Tersanede Gemide Yangın Çıktı
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
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