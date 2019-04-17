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Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti. Bakan Dönmez ayrıca Rektör Bağlı ile birlikte Türkiye’nin ilk bor ve elektrikle çalışan otomobili ‘BOREN’in test sürüşünü gerçekleştirdi.

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Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ( BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Uluslararası Bor Sempozyumu’na katılmak üzere Nevşehir’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar’ın kendilerine refakat ettiği Bakan Dönmez’i makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerini Nevşehir’de ve üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Dönmez’e üniversite ve çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Bağlı, üniversite olarak hedeflerinin başta Hacı Bektaş Veli ile özdeşleşen Alevilik-Bektaşilik olmak üzere bölgenin turizm ve tarım bölgesi olması nedeniyle turizm ve tarımcılık alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bağlı ayrıca tarihi ve kültürel değerleriyle içi içe olan Kapadokya bölgesinin vazgeçilmez bir parçası olan ‘Balon Turizm’ine büyük katkı sağlayacak olan ‘Yerli Balon Üretimi’ için de bölgede faaliyet gösteren balon firmalarıyla ortak projeler üreterek hayata geçirmeye yönelik önemli çalışma içinde bulunduklarını söyledi. Bu bağlamda üç aşamadan oluşan yerli balon üretimi için birinci aşamanın tamamlandığını ve en kısa zamanda diğer aşamaların da tamamlanmasıyla birlikte artık gökyüzünde yerli balonların yerlerini almasının, ekonomik açıdan gerek balon firmaları, gerekse ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacağını kaydetti.

Üniversite tarafından yürütülen çalışmaların oldukça önemli olduğuna değinen Bakan Dönmez, Bakanlık olarak gerek bölge, gerekse ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak üniversitenin her türlü proje ve çalışmalarına destek olacaklarını ifade etti.

Rektör Bağlı ile bir süre görüşen ve üniversite şeref defterine duygu ve düşüncelerini kaleme alan Bakan Dönmez’e ziyaretleri sonunda Rektör Bağlı tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

Bakan Dönmez, Rektör Bağlı İle BOREN'i Test Etti

Bakan Dönmez makam ziyaretlerinin ardından Rektör Bağlı ve katılımcılar eşliğinde TÜBİTAK tarafından üretilen Türkiye’nin ilk bor ve elektrikle çalışan otomobili ‘Boren’i inceleyerek bilgi aldı. Daha sonra direksiyon başına geçen Bakan Dönmez, Rektör Bağlı’yı ile beraber Rektörlük binası önünde ‘Boren’ ile test sürüsü yaptı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Bugün 15:30 TSİ İHA Nevşehir- Ekonomi

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