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Egea Gençler İlk Yarışı, Ege Rallisi İle Başladı

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas: "Pek çoğu ilk kez Ege Rallisi’nde yarışan genç pilotlarımızın Fiat markası altında gelecekte de önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum" dedi.

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Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, otomobil sporlarının gelişmesine önemli katkılarda bulunan Fiat Motor Sporları'nın, genç pilotlara özel düzenlediği Egea Gençler Kupası'nın ikinci sezonunun ilk yarışı geçen hafta sonunda koşulan Ege Rallisi ile gerçekleşti.

Falken yüksek performans lastiklerinin desteklediği Egea Gençler Kupası’nın ilk yarışını kazanan isimler, Buğra Can Kılıç - Ali Emre Yılmaz ikilisi oldu.

Onat Telkenar - Efe Eryalaz, kupanın ilk yarışında ikincilik koltuğuna otururken, Mehmet Can Dinç -Tunahan Aktaş ise üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Genç pilotlar klasmanında Fiat Egea HB ile ilk ralli deneyimini yaşayan yetenekli pilotlar Ali Türkkan - Onur Aslan ikilisi birinci olarak ön plana çıkarken, Buğra Can Kılıç-Ali Emre Yılmaz ise üçüncü oldu.

Fiat Motor Sporları Takımı da sezonun ilk yarışında başarılı sonuçlar elde etti. Önden iki çeker klasmanı ve Sınıf 3'te birinciliğe uzanan Fatih Kara ve Bilge Ayan ikilisi, yarışı genel klasmanda beşinci sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Ege Rallisi'ne 8 araçla katıldıklarını belirterek, sezonun ilk yarışını hedefledikleri şekilde tamamladıklarını kaydetti.

Gençlere imkân sağlamaya ve sporun gelişmesine öncülük etmekten mutluluk duyduklarını belirten Kafkas, "Yetenekli gençleri motor sporlarına kazandırmaya devam edeceğiz. Pek çoğu ilk kez Ege Rallisi’nde yarışan genç pilotlarımızın Fiat markası altında gelecekte de önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Geçirdiğimiz başarılı hazırlık dönemi ve yarıştaki özverili performanslarından ötürü başta takım arkadaşlarıma ve destekçilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Egea Gençler Kupası, 15-16 Haziran'da düzenlenecek FIA Avrupa Ralli Kupası’na dahil olan Eskişehir Rallisi ile sezona devam edecek.

Bugün 16:21 TSİ AA Ankara- Spor

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