Game of Thrones Kitaplarına Yoğun İlgi

e-ticaret platformu Hepsiburada'nın verilerine göre, Game of Thrones dizisinin final sezonunun ilk bölümünün yayınlanmasının ardından, 14-16 Nisan'da Game of Thrones kitaplarına talep bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 254 arttı.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, tüm dünyada izlenen "Game of Thrones" dizisinin merakla beklenen 8. sezonu yayınlanmaya başladı.

Hepsiburada'nın verilerine göre, yeni sezonun birinci bölümünün yayınladığı 14 Nisan'dan itibaren Game of Thrones ile ilgili en çok aranan ürün ise George R.R. Martin’in "Taht Oyunları" isimli kitabı oldu.

Öte yandan Hepsiburada, giyimden kırtasiyeye, telefon kılıflarından anahtarlıklara, kitaplardan takılara kadar 300’den fazla ürün çeşidini Game of Thrones tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Cazip fiyatlarıyla özellikle de koleksiyonerlerin dikkatini çeken ürünler, tüm Game of Thrones müdavimlerinin beğenisini topluyor.

Game of Thrones kitaplarına talep yüzde 254 arttı

Dizinin final sezonunun ilk bölümünün yayınlanmasının ardından 14-16 Nisan'da Game of Thrones kitaplarına talep bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 254 arttı.

15 Nisan, Game of Thrones kitaplarının adet olarak satışın en fazla yapıldığı gün oldu.

Game of Thrones kitapları için en fazla talep sırasıyla İstanbul, Ankara ve Ordu’dan geldi. Bu üç günde satışa sunulan serinin kitapları arasında en çok satan ise; tüm serinin kitaplarının yer aldığı 9 kitaptan oluşan Game of Thrones seti oldu.

Hepsiburada, Game of Thrones Özel Kutu kitap setini indirimli olarak müşterilerine sunuyor.

En çok Stark ailesinin ürünleri ilgi görüyor

Game of Thrones dünyasında yer alan Stark, Lannister, Baratheon gibi hanelerin özel tasarım tişörtlerine de talebin yoğun olduğunu belirten Hepsiburada, en çok Stark hanesinin t-shirtlerinin satıldığını açıkladı.

Üzerinde kurt sembolü bulunan parlak siyah çelik yüzük, kolye ve kabartmalı anahtarlık da en çok satılan ürünler arasında yer aldı.