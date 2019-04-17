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Binali Yıldırım’dan Başkan Turan’a Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinde Fatih belediye başkanı seçilen Mehmet Ergün Turan’ı ziyaret etti. Yıldırım, Turan’a yeni görevinde başarılar diledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinde Fatih belediye başkanı seçilen Mehmet Ergün Turan’ı ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanlığı Binası’na gelen Yıldırım, Turan ile sohbet etti. Yıldırım, Başkan Turan’a yeni görevinde başarılar diledi.

(İHA)

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