İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinde Fatih belediye başkanı seçilen Mehmet Ergün Turan’ı ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanlığı Binası’na gelen Yıldırım, Turan ile sohbet etti. Yıldırım, Başkan Turan’a yeni görevinde başarılar diledi.
Bugün 16:31 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:32 TSİ
Binali Yıldırım’dan Başkan Turan’a Ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinde Fatih belediye başkanı seçilen Mehmet Ergün Turan’ı ziyaret etti. Yıldırım, Turan’a yeni görevinde başarılar diledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz