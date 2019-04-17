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Turgut Özal'ın adını yaşatan kent: Malatya

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın adı, memleketi Malatya'da başta üniversite olmak üzere okul, mahalle, tabiat parkı, tıp merkezi, müze, araştırma merkezi gibi çok sayıda yerde yaşatılıyor.

Turgut Özal'ın adını yaşatan kent: Malatya mask
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Türkiye'nin demokratikleşmesi ve ülkede sivil siyasetin yerleşmesi için çaba harcayan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın adı, memleketi Malatya'da başta üniversite olmak üzere okul, mahalle, tabiat parkı, tıp merkezi, müze, araştırma merkezi gibi çok sayıda yerde yaşatılmaya çalışılıyor.

Türk siyasetinin renkli isimlerinden Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçse de yaptığı hizmetler hem memleketi Malatya'da hem de Türkiye'de unutulmuyor.

Bankacı bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak 1927'de Malatya'da dünyaya gelen ve 17 Nisan 1993'te vefat eden Özal'ın adına memleketinin hemen her yerinde rastlamak mümkün.

"Malatya" denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden olan Özal, kentin yetiştirdiği önemli simalar arasında yer alıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Turgut Özal'ın isminin memleketinde kurulacak üniversitede yaşatılacağı müjdesinin ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018'de faaliyete başladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte Turgut Özal'ın adını taşıyan üniversitenin müjdesini vermesinin ardından, ildeki ikinci üniversitenin kuruluşunu tamamlayarak eğitim hayatına başladığını anımsattı.

Turgut Özal'ın "Nesiller gelir, nesiller geçer, yarına bıraktığınız eserlerle anılacaksınız" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Karabulut, Özal'ı vefatının 26. yılında rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

"Basamakları tek tek çıkmış bir Cumhurbaşkanımızdı"

Prof. Dr. Karabulut, Özal'ı sadece bir gün değil, her zaman hatırladıklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Turgut Özal basamakları tek tek çıkmış bir Cumhurbaşkanımızdı. Ülkeye o dönem kattığı çok güzel gelişmeler oldu. Özal, Türk siyasi tarihinde önemli adımlar atmıştı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize üniversiteyi bu isimle hediye etmesi bir anlamda şehre katkıdır. İnsanlar gelip geçer, isimleri kalır. Üniversite olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yeni Turgut Özal'lar çıkaran bir üniversite olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği görevle, üniversitenin büyümesi anlamında gece gündüz çalışıyoruz."

"Yarına ışık tutacağız"

Rahmetli Özal'ı minnetle andıklarını dile getiren Karabulut, "Rahmetli Turgut Özal'ın onur ve gururla ismini taşıdığımız üniversitede, yetiştirdiğimiz öğrencilerle yarına ışık tutacağız.

2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin kalkınmasına yönelik bilimsel çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Karabulut, üniversitelerinde 5 bin 255 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: "Üniversitemiz, Malatya'yı geliştirecek. Malatya'nın gelişmesi için sadece Türkiye'de değil, uluslararası anlamda birçok anlaşma yaptık. Artık bilimi, buluşla birleştireceğiz ve mezuniyet diplomasında rahmetlinin ismini ve onun misyonunu taşıyan öğrenciler yetiştireceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve teveccühleriyle kurulan üniversitemizin, sadece Türkiye'de değil, dünyada ismini duyuran bir üniversite olmasını hedeflemekteyiz."

Muhabir: Volkan Kaşik

Bugün 16:34 TSİ AA Malatya- Gündem

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