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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Riyad’a Ulaştı

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta Kral Selman Bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

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Suudi Arabistan yetkilileriyle, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeleri ele almak için 11 bakandan oluşan bir heyete başkanlık eden Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Riyad’a ulaştı. Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele alan iki liderin bu gibi ziyaretin bölge ve halklarının istikrarını sağlamak için önemli bir adım olarak nitelendirdiklerini aktardı.

Ziyaret öncesi açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerinde büyük bir dönüşümle karşı karşıya olduklarını belirterek Ramazan ayından önce de Fransa ile Almanya’yı ziyaret edeceğini söylemişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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