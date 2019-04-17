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Koç Spor Fest’in Bahar Etabı 18 Nisan’da Başlıyor

Koç Holding’in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest, 14’üncü yılında, 62 branşta 26 bin üniversiteli sporcunun yarışacağı müsabakalar ile olimpiyat ruhunu Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

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Koç Spor Fest'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun ana sponsoru Koç Holding tarafından Topluluk şirketlerinin katılımıyla düzenlenen Koç Spor Fest’in, Erzurum Palandöken’deki Kış Oyunları’nın ardından bahar etabı 18-19 Nisan’da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde başlıyor.

Rock grubu Athena’nın sahne alacağı festivalde, Hakan Kabil DJ performansı ile gençlerle buluşacak. Final ili Samsun’da Athena’nın yanı sıra Aslı Gökyokuş da yeni albümünden parçalar seslendirecek.

Koç Spor Fest’in programına bu yıl eklenen "Challange Zone" isimli mücadele parkurları ve "Adım Adım Kampüs Koşuları" ile sahalardaki mücadele ve fair play ruhunun tüm üniversite geneline yayılması hedefleniyor.

Beceri, dayanıklılık, yetenek, güç ve hız gibi 23 farklı istasyon ve 5 farklı parkurdan oluşan " Challenge Zone" bu yıl festivalde yer alan tüm üniversite kampüslerinde öğrencilerin katılımına açık olarak düzenlenirken lisanslı sporcuların yanı sıra tüm üniversite öğrencilerinin de saha dışında spora teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Büyük final, Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılında Samsun’da yapılacak

Mart 2008’de, yurt dışında "charity run" olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan "Adım Adım" iş birliğiyle bu yıl Koç Spor Fest bünyesinde gerçekleştirilecek "Adım Adım Kampüs Koşuları" ise festivalin diğer yeniliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Öğrencilerin yanı sıra tüm halkın katılımına açık olarak organize edilecek Adım Adım Kampüs Koşuları’nda üniversite genelinde Adım Adım Oluşumu’nda yer alan sivil toplum kuruluşlarının bağış kampanyalarına destek sağlanması hedefleniyor. Koşulara katılıp istediği Sivil Toplum Kuruluşu adına bağış toplayarak daha güzel bir dünya için adım atmak isteyenler "https://ipk.adimadim.org/" adresinden kayıt olabilecek.

Bu yıl hayata geçirilen istop isimli mobil uygulama, sporu merkezine alan ve sağlıklı bir yaşam için farklı konularda pek çok içeriği yıl boyunca eğlenceli ve bilgilendirici bir yolla öğrencilerle buluşturacak. Aynı zamanda Koç Topluluğu şirketleri tarafından sağlanacak fırsatlarla, öğrencilere kültür - sanat ve spor alanlarından aktiveteleri deneyimleme fırsatları verilecek.

Tekirdağ’ın ardından Van, Hatay, Burdur, Antalya ve Muğla’da gerçekleştirilecek Koç Spor Fest’in bahar etabındaki final müsabakaları, 13-14 Mayıs tarihlerinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde yapılacak. Büyük finallerde, Jimnastik, Atletizm, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Yüzme, Futbol ve Dağ Bisikleti branşlarında 5 bini aşkın sporcu şampiyonluk için mücadele edecek.

Bu yıl, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihinin 100. yılında, Koç Spor Fest finalleri kapsamında diğer yıllardan farklı olarak tüm şehrin davetli olduğu büyük bir yürüyüş ve konser de düzenlenecek. "19 Mayıs’ın 100’üncü Yılında Yürüyoruz Yolunda" isimli yürüyüşe şehrin tamamından çok geniş bir katılım bekleniyor.

Bugün 17:00 TSİ AA İstanbul- Spor

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