Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:10 TSİ- Ekonomi G: Bugün 19:50 TSİ

Gökyiğit Vakfı'ndan Süs Bitkisi Projesi

Türkiye'de doğal olarak yetişen bazı pelemir, adaçayı ve karanfil bitkilerinin süs bitkisi olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ali Nihat Gökyiğit (ANG) Vakfı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ( TAGEM), Türkiye’de, doğal olarak yetişen bitkilerin, peyzaj çalışmalarında süs bitkisi olarak kullanılması için yeni bir proje başlatıyor.

Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit adına kurulan vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ve Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (BATEM) ortaklaşa devam proje kapsamında, doğal olarak yetişen bazı pelemir, adaçayı ve karanfil bitkilerinin süs bitkisi olarak geliştirilmesi ve bu sayede Türkiye'nin süs bitkisi konusunda ithalata bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu yaklaşık 11 bin çeşit bitki türünün üçte birinin ülke topraklarına özgü olduğu aktarıldı. Bu çeşitlilikle Türkiye'nin, Avrupa kıtasındaki bitki türlerinin toplamıyla yarıştığı belirtilirken, özellikle süs bitkisi konusunda hala ithalat yaptığı vurgulandı.

ANG Vakfı ve TAGEM, hem bu alandaki ithalatın azaltılarak ülke ekonomisine katkı sunmak hem de, ülke topraklarında doğal olarak yetişen pelemir, adaçayı ve karanfil bitkilerinin süs bitkisi olarak geliştirilmesi için yeni bir projeye başlıyor.

Doğal gen kaynakları da korunacak

Açıklamada verilen bilgilere göre proje ile Türkiye’de, katma değeri çok düşük kalan doğal kaynakların, dış mekân süs bitkileri sektörüne ve devamında işlenerek ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik Ar-Ge çalışması yürütecek.

Proje doğal bitki türlerinin ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları kapsayacak.

Bugün 17:10 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Gökyiğit Vakfı'ndan Süs Bitkisi Projesi mask
Gökyiğit Vakfı'ndan Süs Bitkisi Projesi
Assan Panel İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi mask
Assan Panel İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi
Vodafone, "Vodafone Yanımda" Uygulamasına Özel Bir Tasarım Yarışması Düzenliyor mask
Vodafone, "Vodafone Yanımda" Uygulamasına Özel Bir Tasarım Yarışması Düzenliyor
Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde Gerçekleştirildi mask
Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde Gerçekleştirildi
Otomobil Pazarı 2019 Ocak-Mart Döneminde Yüzde 3,2 Azaldı mask
Otomobil Pazarı 2019 Ocak-Mart Döneminde Yüzde 3,2 Azaldı
Allianz Türkiye, Dengeli Portföyü ve Güçlü Finansalları Sayesinde 2018’de de Sektör Liderliğini Korumayı Başardı mask
Allianz Türkiye, Dengeli Portföyü ve Güçlü Finansalları Sayesinde 2018’de de Sektör Liderliğini Korumayı Başardı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL