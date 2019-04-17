Notre Dame İçin Mimari Yarışma

Philippe, Elysee Sarayı’nda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen katedralde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası bir mimari yarışmasının gerçekleştirileceğini belirten Philippe, amaçlarının tarihe uygun şekilde kuleyi yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.

Philippe, tarihi yapının renovasyon çalışmaları için gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında yeni bir yasa tasarısının sunulacağını da kaydetti.

Katedralde yangından kurtarılan bazı eserlerin Louvre Müzesi'ne götürüldüğünü ve restore edileceğini ifade eden Philippe, itfaiye erlerinin hayatlarını tehlikeye atarak katedraldeki yangını söndürdüğünü dile getirdi. Philippe, " Yangın söndürülemeseydi sonuçları daha ağır olabilirdi." dedi.

Philippe, katedralin renovasyonu için bağışta bulanan vatandaşların gelir vergisinde indirim yapılacağını belirtti.

Bu arada katedralin yeniden inşa edilmesi için toplanan bağışlardan sorumlu Stephane Bern, RMC radyosunda yaptığı açıklamada, yangın sonrasından şimdiye kadar bağışların 900 milyon avroya yaklaştığını kaydederek, bu miktarın gün içerisinde bir milyar avroyu bulacağı tahmininde bulundu.

Notre Dame'daki yangın

Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü nedeni henüz bilinmeyen yangın çıkmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangında ciddi hasar gören tarihi Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtmişti.

Katedraldeki yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'nin yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

Muhabir: Yusuf Özcan