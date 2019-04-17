Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:30 TSİ- Dünya G: Bugün 19:47 TSİ

Notre Dame İçin Mimari Yarışma

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, önceki gün tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini bildirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Philippe, Elysee Sarayı’nda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen katedralde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası bir mimari yarışmasının gerçekleştirileceğini belirten Philippe, amaçlarının tarihe uygun şekilde kuleyi yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.

Philippe, tarihi yapının renovasyon çalışmaları için gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında yeni bir yasa tasarısının sunulacağını da kaydetti.

Katedralde yangından kurtarılan bazı eserlerin Louvre Müzesi'ne götürüldüğünü ve restore edileceğini ifade eden Philippe, itfaiye erlerinin hayatlarını tehlikeye atarak katedraldeki yangını söndürdüğünü dile getirdi. Philippe, " Yangın söndürülemeseydi sonuçları daha ağır olabilirdi." dedi.

Philippe, katedralin renovasyonu için bağışta bulanan vatandaşların gelir vergisinde indirim yapılacağını belirtti.

Bu arada katedralin yeniden inşa edilmesi için toplanan bağışlardan sorumlu Stephane Bern, RMC radyosunda yaptığı açıklamada, yangın sonrasından şimdiye kadar bağışların 900 milyon avroya yaklaştığını kaydederek, bu miktarın gün içerisinde bir milyar avroyu bulacağı tahmininde bulundu.

Notre Dame'daki yangın

Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü nedeni henüz bilinmeyen yangın çıkmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangında ciddi hasar gören tarihi Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtmişti.

Katedraldeki yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'nin yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

Muhabir: Yusuf Özcan

Bugün 17:30 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Tiran Boğazına Köprü İnşası Hızla Devam Ediyor mask
Tiran Boğazına Köprü İnşası Hızla Devam Ediyor
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor mask
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor
Medine’yi çekirgeler bastı mask
Medine’yi çekirgeler bastı
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda takvim netleşti mask
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda takvim netleşti
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko AA'ya konuştu mask
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko AA'ya konuştu
Sudan'da askeri müdahale! Ömer El Beşir tutuklandı mask
Sudan'da askeri müdahale! Ömer El Beşir tutuklandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz" mask
Devlet Bahçeli:"Bundan belediye başkanı olmaz"
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık mask
Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı tamamladık
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev mask
Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında büyük görev
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı mask
Sobayı Mazotla Yakarken Evi Yaktı
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler mask
Günün özet Haberleri - Videolu Özet Haberler

GALERİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi mask
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL