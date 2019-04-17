Sultangazi’de Parklar 24 Saat Kamerayla İzlenecek

Sultangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan parkları güvenli hale getirmek amacıyla kamera sistemiyle donatıyor. Parklardaki çocuk oyun alanları Full HD özellikli 24 kamera ile 7 gün 24 saat izlenip kayıt altına alınıyor. İlk etapta Masal Kahramanları Parkı, Habibler Mehmet Çavuş Yıldız Parkı ve Şehit Şehmus Poyraz Parkı’na yerleştirilen güvenlik kamerası sistemi ilçe genelinde tüm parklara uygulanacak. Sultangazi Belediyesinin internet adresinden vatandaşların canlı izleyebileceği güvenlik kamera sistemi sayesinde aileler gönül rahatlığı içinde çocuklarını parklara gönderebilecek.

"Parklar Bir Şehre Hayat Veren Sosyal Alanlardır''

Konuyla ilgili açıklamalara bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, parkların bir şehre hayat veren sosyal alanlar olduğuna dikkat çekti. Dursun, "Parklar, yetişkinler için şehrin yorucu atmosferinde nefes alma, çocuklar için oyun oynayıp arkadaşlık bağları kurma noktasıdır. Ancak parklar, güvenlik sorununu da beraberinde getirmektedir" dedi.

Bu tehlikeleri engellemenin en kolay yolunun caydırıcı önlemleri artırmaktan geçtiğini ifade eden Başkan Dursun, "Güvenli park kamera sistemleri, güvenlik konusunda bu açıdan önemli bir rol üstleniyor. Kamera sistemi parkları suçluların kolay kolay barınamayacağı yerler haline dönüştürüyor. Sultangazi Belediyesi olarak parklarımızın daha güvenli alanlar olması için çalışıyoruz. Güvenlik kamerası sistemini de çocuklarımızı korumak için bir önlem olarak parklarımıza kurmaya başladık. Tüm parklarımızı bu sistem içerisine alacağız” diye konuştu.

(İHA)