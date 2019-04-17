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Time Dergisi: 2019'un en etkili 100 kişisi içerisinde 6 sporcu yer aldı

Tenisçi Naomi Osaka, ABD'li basketbolcu LeBron James, atlet Caster Semenya, golfçü Tiger Woods, futbolcular Muhammed Salah ve Alex Morgan, Time dergisinin "en etkili 100 kişi" listesine girdi.

En etkili 100 kişi arasında 6 sporcu mask
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Time Dergisi: 2019'un en etkili 100 kişisi içerisinde 6 sporcu yer aldı

Time dergisi yapmış olduğu oylama ile belirlenen 2019'un en etkili 100 kişisi içerisinde 6 sporcu yer aldı.

Amerikan Time dergisinin editörleri tarafından hazırlanan ve okurlarının oyları sonucu öne çıkan "2019 Time 100" listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor camiasının önemli isimlerinin yer bulduğu en iyi listesinde 6 sporcu kendisine yer buldu.

Listede yer alanlar arasında Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, ABD'li basketbolcu LeBron James ve ABD'li golfçü Tiger Woods'ün yanı sıra kadın sporculardan Japon tenisçi Naomi Osaka, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya ve ABD'li futbolcu Alex Morgan yer aldı..

En etkili 100 kişi listesinde İngiltere Premier Lig'de Liverpool formasıyla gösterdiği performansla bulunan Salah, Time dergisine önemli açıklamalarda bulundu.

Liverpool futbolcu Salah, ülkesinde örnek alınan rol model olmasının önemli olduğunu, bunun yanından üzerinde baskı oluşturmasının yanı sıra kendisini de gururlandırdığını ileride daha iyi futbol oynamak için kendisininde daha iyi motive olacağını belirtti.  

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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