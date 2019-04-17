Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e ZİÇEV’den anlamlı ziyaret

ANKARA - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ZİÇEV yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri Yerel seçimlerde Gölbaşı Belediye Başkanı olan Ramazan Şimşek'e yeni görevinin hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Vakıf yöneticileri ve eğitim gören öğrencileri makamında misafir eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ZİÇEVin eğitim hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Başkanı Ramazan Şimşek: "Vakfı daha önce ziyaret ettiğini ve yapılan eğitim faaliyetlerini yakında takip ediyorum"

Vakfın zihinsel yetersiz çocukları eğitim hayatının ardından da sahiplendiğini belirten Başkan Şimşek şunları söyledi:

Gölbaşımızdn tüm yurda yayılan bir yelpazede hizmet veren ZİÇEVin kıymetli yöneticilerine eğitmenlerine ve öğrencilerinin hayırlı olsun ziyaretlerindem memnuniyet duydum. Bu nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek vakfı daha önce ziyaret ettiğini ve yapılan eğitim faaliyetlerini yerinde görme fırsatı bulduğunu da ifade etti.