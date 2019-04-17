Peru'nun eski Devlet Başkanı Garcia İntihar Etti

Daha Önceki Peru Devlet Başkanı Alan Garcia'nın polis tarafından gözaltına alınmadan evvel kendisini silahla vurduğu bildirildi.

Peru Sağlık Bakanlığı, kendisini başından silahla vuran Garcia'nın, Casimiro Ulloa sağlık kurumuna kaldırıldığını ve operasyona alındığını açıkladı.

Peru Devlet Başkanı Martinez Vizcarra, 69 yaşındaki daha önceki liderin, Jose Casimiro Ulloa Hastanesi'nde acilen operasyona alınması sonrası hayatını yitirdiğine söyledi.

Avukatı Erasmo Reyna da daha önceki devlet başkanının, Peru başkent Lima'da polis tarafından yakalanmadan hemen evvel kendisini vurduğunu söyledi.

Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet almakla yargılanan Garcia için yapılan duruşmada mahkemece tutuklama kararı çıkarılmıştı. Garcia, hakkındaki suçlamaların tümünü yalanlıyordu.

Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 senelerinde devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

12 ülkede rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, firma idareyicilerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde işletmenin faaliyetlerine ait yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.