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Binali Yıldırım’dan İmamoğlu açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimleri hakkında sosyal medyada hesabında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım "Son söz YSK’nındır"

Yıldırım'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.” ifadelerini kullandı.

(İHA)