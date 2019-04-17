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Binali Yıldırım’dan İmamoğlu açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimleri hakkında sosyal medyada  hesabında açıklamalarda bulundu.

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Binali Yıldırım’dan İmamoğlu açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimleri hakkında sosyal medyada  hesabında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım "Son söz YSK’nındır"

Yıldırım'ın Twitter  hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Dün 22:44 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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