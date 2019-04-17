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Portekiz’de tur otobüsü devrildi :28 kişi öldü

Portekiz’in turizm şehhri olan Madeira adasında turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi neticesinde açıklanan en az 28 kişi hayatını yitirdiği belirtildi.

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Portekiz’de tur otobüsü devrildi :28 kişi öldü

Portekiz’in turizm seşhri olan Madeira adasında turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi neticesinde açıklanan en az 28 kişi hayatını yitirdiği belirtildi.

Tur otobüsünde Turistlerin çoğunluğunun Alman uyruklu vatandaşların olduğu bildirilirken, kazada yaralananların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kazadan sonra yapılan açıklama da Tur otobüsünde Yaklaşık 50 turistin bulunduğu tahmin edilirken, otobüsün devrilmesine neden olan kazanın henüz sebebinin bilinmediği öğrenilmiştir.

Kaza ile ilgili Portekiz polisinin inceleme başlattı.

(İHA)

Dün 23:23 TSİ İHA - Dünya

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