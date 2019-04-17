Portekiz’de tur otobüsü devrildi :28 kişi öldü
Portekiz’in turizm seşhri olan Madeira adasında turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi neticesinde açıklanan en az 28 kişi hayatını yitirdiği belirtildi.
Tur otobüsünde Turistlerin çoğunluğunun Alman uyruklu vatandaşların olduğu bildirilirken, kazada yaralananların durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Kazadan sonra yapılan açıklama da Tur otobüsünde Yaklaşık 50 turistin bulunduğu tahmin edilirken, otobüsün devrilmesine neden olan kazanın henüz sebebinin bilinmediği öğrenilmiştir.
Kaza ile ilgili Portekiz polisinin inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz