Ukrayna Devlet Başkanı: “BBC’den alınan tazminatı son kuruşuna kadar yardım fonlarına bağışlayacağım”

İngiltere merkezli haber kanalı BBC’ye açtığı tazminat davasını kazanan Ukrayna Devlet Başkanı, “Hesabıma düşen ödemeyi, son kuruşuna kadar yardım fonlarına bağışlayacağım” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, BBC’ye açtığı davayı kazandığını açıkladı. Poroşenko, “BBC’yi Ukrayna’yı aşağıladığı için mahkemeye verdim. ABD Başkanı Trump’la görüşebilmek için benim belli bir miktar para ödediğimi iddia ettiler. Bu iddialar üzerine Beyaz Saray’ı aradım ve malum haber kanalını mahkemeye vereceğimi ifade ettim. Bu asılsız iddialara önem vermememi söylediler ama ben yine de mahkemeye verdim ve kazandım. Hesabıma düşen ödemeyi, son kuruşuna kadar yardım fonlarına bağışlayacağım” ifadelerini kullandı.

BBC, Poroşenko’nun Trump ile geçen sene Haziran ayında yaptığı resmi ikili görüşme için Trump’ın avukatı Michael Cohen’e 400 bin-600 bin dolar arasında ödeme yaptığını iddia etmişti. Poroşenko bu iddialar üzerine dava açmış; sonlanan hukuki süreç sonucu İngiliz hakim Justice Nicklen tarafından, BBC’nin iddialarının asılsız ve tek taraflı olduğuna karar verildikten sonra İngiliz haber kanalına 50 bin poundluk tazminat cezası kesilmişti.

(İHA)