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Fransa Türk Federasyonu Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’i ziyaret etti

Fransa Türk Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aytekin Kıraç ve beraberindeki gurbetçi Türkler, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret etti.

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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Fransa Türk Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aytekin Kıraç ve beraberindeki gurbetçi Türkleri ağırladı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Fransa’nın çeşitli yerlerinde yaşayan Türklere açıklamalarda bulundu.

Ateş, soykırım iddialarına ilişkin, “Soykırım iddiaları asılsızdır, hezeyandır ve böyle bir şey asla olmamıştır. Ankara’da ne diyorsam Fransa’dan bir kez daha kararlı bir şekilde aynısını dile getiriyorum: Ermeni soykırım sözleri iftiradır, boştur, hüsnü kuruntudur ve temelsizdir. Sözde soykırım masalıyla avunanlar, bu çerçevede ortalığı velveleye verenler yanlışın ve çarpıklığın içine düşmüşlerdir. Şüphesiz, diaspora lobisinin güdümünde milletimizi sanık sandalyesine oturtmaya gayret edenler mahcubiyet yaşayacaklardır. Kaldı ki bizim millet olarak da kimseden öğrenecek bir şeyimiz bulunmamaktadır. Siyasal kaygılarla milletimizin hedef tahtasına konulmasına da müsamahamız söz konu olmayacaktır” dedi.

Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler Avrupa’dan, gün gibi ortada olan bu gerçekleri yeniden ortaya koydunuz, ileri sürdünüz. Çekinmediniz, sinmediniz, korkmadınız ve en tabii mücadelenizi yaptınız. Ermeni lobilerinin taşkınlıklarına, dedikodularına, mesnetsiz ve haddi aşan eylemlerine tolerans gösterenler; maalesef sıra size geldiğinde demokratik hakkınızı kullanmanızdan gocunarak fişlemeye, kayıt altına almaya kalkışmıştır. Yüzyıllarca eşitlik, kardeşlik ve özgürlük üzerine söylenmiş sözler, ne yazık ki konu Türkler olduğunda hasıraltı edilmiştir.”

Ateş, “Türkiye hepimizin anavatanıdır. Kültür gezisi, iş gezisi gibi sebepler ile buralara daha sık gelmeniz, aramızdaki bağların çok daha kuvvetlenmesine vesile olmaktadır. Türkiye, cihanı aydınlatan Türk ülkümüzün güneşi mesabesindedir. Buralardan alacağımız ışık ve enerji, hepimizin yeniden doğmasına, kendimize gelmesine vesile olmaktadır. Delinse yer, çökse gök, kül olsa dört yan; yine de kimliğinden vazgeçmeyen, yine de milli heyecanlarından ayrılmayan, yine de hatıralarından taviz vermeyen soylu millet evlatlarınız” dedi.

“Arkanızda ve yanınızda 82 milyon Türkiye ve Turan’ı bekleyen bir Türk dünyası var” diyen Ateş, “Biz her anlamda, varımızla yoğumuzla sizinleyiz. Her şeyimizle sizin yanınızdayız. Cenabı Hakk birlik ve beraberliğimize zeval vermesin. Kulağımız ve aklımız Türk’ün kalbinin attığı her yerdedir. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; insanlığın son adasına, Türklüğün anavatanına bir kere daha hoş geldiniz diyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(İHA)

Bugün 09:18 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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