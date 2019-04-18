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“Meteler” filminin galası Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’n De Gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda görev alan 9 kişilik jandarma timinin kahramanlığının konu edildiği ‘Meteler’ isimli sinema filminin özel galası, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’n de gerçekleştirildi.

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Çekimleri Kayseri ve Nevşehir’de yapılan ve 19 Nisan’da vizyona girecek filmde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda görev alan Yüzbaşı Kürşad ve 8 kişilik mangasının Afrin’in kuzey bölgesinde bulanan Burseya Dağı yakınlarında, teröristlere karşı verdikleri destansı mücadelesini anlatılıyor.

Filmin yapımcıları Neslihan Boz ve Salih Aksu ile, Yönetmen Burak Akyol ve filmde rol alan oyuncuların da katıldığı galada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Kahraman Türk Ordusunun Afrin’de yazdığı destanı konu alan ‘Meteler’ filmini Nevşehirlilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Arı, “Çok mutluyum birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı ve Türkiye’mizin milli birliğini ve beraberliğini muhafaza etmek için kahraman ordumuzun Afrin’de gerçekleştirmiş olduğu operasyonu konu alan bir filmin galasını şehrimizi de yapmanın gururunu yaşıyorum. Ben daha Nevşehir Belediye başkanı olmadan önce bu filmden haberdardım. Filmin vizyona girmesinden önce galasının Nevşehir’de yapılmasını arzu etmiştim. Vizyona girdiğinde filmin tüm sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlenerek beğenileceğine inanıyorum” dedi.

“2 Bin Kişilik Fuar ve Kültür Merkezi Müjdesi''

Konuşmasında Nevşehir’in bundan böyle kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle Türkiye’de ve Avrupa’da adını duyuracağını vurgulayan Arı, Nevşehirlilere 2 bin kişilik fuar ve kültür merkezi müjdesini verdi. Arı, “Nevşehir’de biz kültürün, sanatın ve sporun merkezi olacağımız bir dönemi başlattığımızı iddia etmiştik. İşte bunların bir parçası da burada gerçekleşiyor. O yüzden çok keyifli, çok mutluyum. Bundan sonra da sanatsal ve kültürel faaliyetlerin her zaman destekçisi olacağız. Bu şehirde yaşayan her bir vatandaşımızı, bu üç etkinlik arasında ‘hangisine gideyim’ diye karar vermekte zorlanacağı bir hale getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Göreve başladığımız günden beri gerçekleştirdiğimiz bu gala 4. kültürel etkinliğimiz. Şehrimizin bu konularda bir açlığı var ve biz bu açlığı hep birlikte gidereceğiz. Bizim bir kültür sanat merkezimiz var fakat yeni bir 2 bin kişilik fuar ve kültür merkezi yapımı ile alakalı proje çalışmamızı başlattık. Bu ekiple birlikte daha nice filmleri ve Asımın Nesli gibi bir tiyatroyu şehrimizin güzel insanları ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Arı’nın konuşmasının ardından fil gösterimi gerçekleştirildi. Katılımcıların ilgiyle izlediği film sonunda Başkan Arı, filmin yönetmen ve oyuncularını sahneye davet ederek tebrik etti. Arı, film ekibi adına Yönetmen Burak Akyol’a nazar ağacı motifli çanak taban hediye etti.

Gala programına AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, protokol ve çok sayıda davetli katıldı.

(İHA)

Bugün 09:24 TSİ İHA Nevşehir- Magazin

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