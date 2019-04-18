Milli Savunma Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak’ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bugün 09:40 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 09:41 TSİ
MSB 'Şırnak’ta Bir Üs Bölgemize Saldırı Olduğu Gerçeği Yansıtmıyor'
MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak’ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz