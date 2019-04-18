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MSB 'Şırnak’ta Bir Üs Bölgemize Saldırı Olduğu Gerçeği Yansıtmıyor'

MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak’ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"