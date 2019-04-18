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2019 Sezonu Bayan Milli Takımı Geniş Kadrosu Belli Oldu

TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, bu yıl içinde A Bayan Milli Takımımızın önemli turnuvalara katılacağını belirterek, “A Bayan Milli Takımımızı, 2019 yılında yoğun ve zorlu bir maraton bekliyor.

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2019 yılında Milli Takımlar Faaliyetleri kapsamında yoğun bir çalışma dönemine girecek olan A Bayan Voleybol Milli Takımımız, bu yıl sırasıyla; FIVB Voleybol Milletler Ligi, Olimpiyat Oyunları Elemeleri ve Avrupa Voleybol Şampiyonası turnuvalarında mücadele edecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri ve Avrupa Voleybol Şampiyonası gibi 3 tane önemli turnuvaya katılacağız. Bu yoğun maratonda; geniş bir oyuncu havuzuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya ile tamamladığımız FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde bu yıl da oynayacağımız karşılaşmalarda artılarımıza ve eksilerimize bakıp en iyi sonucu almaya çalışacağız. Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde son olimpiyat şampiyonu Çin’in yanı sıra Almanya ve Çekya ile karşı karşıya geleceğiz. Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ndeki hedefimiz ise; Tokyo’daki finallere katılabilmek.

23 Ağustos - 08 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da ikinci kez ev sahipliği yapacağımız Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son Dünya Şampiyonası’nın finalistleri Sırbistan ve İtalya’nın yanı sıra Rusya ve Hollanda gibi güçlü ve zorlu rakipler ile karşılaşacağız. Hedefimiz, 2003 yılının ardından 16 yıl sonra ev sahipliği yapacağımız Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda teknik ekip ve oyuncularımız, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürerek ülkemizi ve bizleri yine gururlandıracak sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum” dedi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi

A Bayan Milli Takımımız, 2019 yılındaki ilk sınavını eski adıyla FIVB Dünya Grand Prix olarak bilinen ve bu yıl yenilenen formatıyla 2. kez düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde verecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi, toplam 5 ayaktan oluşuyor. 5 hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından genel sıralamada ilk 5’te yer alan ülkeler ve finallere ev sahipliği yapacak ülke, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri; 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek.

A Bayan Milli Takımımız, toplam 5 ayaktan oluşan FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 21-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Sırbistan’da (Sırbistan, Hollanda,Güney Kore), ikinci haftasında 28-30 Mayıs 2019 tarihlerinde Türkiye’de (Almanya, Rusya, Japonya), üçüncü haftasında 4-6 Haziran 2019 tarihlerinde Tayland’da (Tayland, Bulgaristan, Dominik Cum.), dördüncü haftasında 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Çin’de (Çin, ABD, Polonya) ve beşinci haftasında 18-20 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye’de (Belçika, İtalya, Brezilya) mücadele edecek.

Olimpiyat Oyunları Elemeleri

A Bayan Milli Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ardından ise; 2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu mücadeleleri, Çin’in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

Avrupa Voleybol Şampiyonası

23 Ağustos-8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Bayan Milli Takımımız, A Grubu’nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

A Bayan Milli Takımımız, grup aşamasındaki karşılaşmalarını ise; 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynayacak.

Oynanacak grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, adını 8’li Finallere yazdıracak.

  • Millilerimizin A Grubu’ndaki maç programı şu şekilde:
  • 23 Ağustos 2019, Cuma
  • 20.00 Türkiye-Yunanistan
  • 24 Ağustos 2019, Cumartesi
  • 19.30 Türkiye-Finlandiya
  • 26 Ağustos 2019, Pazartesi
  • 19.30 Türkiye-Bulgaristan
  • 28 Ağustos 2019, Çarşamba
  • 19.30 Türkiye-Fransa
  • 29 Ağustos 2019, Perşembe
  • 19.30 Türkiye-Sırbistan

A Bayan Voleybol Milli Takımımızın, 26 kişilik geniş kadrosu ile idari ve teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
    • A Bayan Voleybol Milli Takımlar İdari ve Teknik Kadrosu:
    • TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu
    • Takım Menajeri: Pelin Emniyetli
    • Başantrenör: Giovanni Guidetti
    • Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Dehri Can Dehrioğlu, Recep Vatansever
    • İstatistik Antrenörü : Artun Aksan
    • Alan Antrenörleri: Saim Pakkan, Ahmet Can Erşimşek
    • Kondisyoner: Alessandro Bracceschi
    • Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski
    • Masör: Murat Beder
    • A Bayan Voleybol Milli Takım Geniş Kadrosu

Pasörler: Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay (VakıfBank), Ezgi Dilik (Eczacıbaşı VitrA), Buse Ünal (Nilüfer Bld.), Elif Şahin (Karayolları)

Smaçörler: Hande Baladın (Galatasaray), Meryem Boz (Galatasaray), Meliha İsmailoğlu (Eczacıbaşı VitrA), Fatma Yıldırım ( Fenerbahçe Opet), Ebrar Karakurt (VakıfBank), Neriman Özsoy (Toyota Queensesis), Şeyma Ercan (THY), Melis Durul (Çanakkale Bld.), Gözde Yılmaz (Eczacıbaşı VitrA), Hümay Topaloğlu (Beşiktaş), Cansu Çetin (Galatasaray)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Beyza Arıcı (Eczacıbaşı VitrA), Zehra Güneş (VakıfBank), Kübra Akman (VakıfBank), Yasemin Güveli (Karayolları), Aslı Kalaç (Galatasaray), Ayçin Akyol (Karayolları)

Liberolar: Gizem Örge Güner (VakıfBank), Şebnem Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Aylin Sarıoğlu (Nilüfer Bld.)

(İHA)

Bugün 09:55 TSİ İHA Ankara- Spor

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