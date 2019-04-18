İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7850 liradan alınan dolar 5,7870 liradan, 6,5580 liradan alınan euro ise 6,56 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,73 liradan, 6,50 euro ise liradan satılmıştı.
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18 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7870 liradan, euro ise 6,56 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz