18 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7850 liradan alınan dolar 5,7870 liradan, 6,5580 liradan alınan euro ise 6,56 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,73 liradan, 6,50 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)