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İstanbul Havalimanı Personeli Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde Eğitim Alıyor

Yeni açılan İstanbul Havalimanında görev alan 180 personelden 120’si, Erzincan Havalimanı’ndaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisindeki bir eğitim uçağı üzerinde olası uçak yangınları ve kazaları konusunda eğitimden geçti.

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Eğitim Tesisinde 5,5 yıl önce, çeşitli havalimanlarında görev alacak personele eğitim verilmesine başlandı. Bu kapsamda yeni açılan İstanbul Havalimanında görev alan 180 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele görevlisinden 120’si Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde uçak yangınları ve kazaları konusunda 15 kişilik gruplar halinde kurs alıyor. Simülatör aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini geliştiren kursiyerlere, ayrıca özel tasarlanmış Boeing 737-800 tipi eğitim uçağında uygulamalı yangın eğitimi de veriliyor.

Bilgisayar donanımlı eğitim uçağındaki eğitime katılan ARFF personeli, bir uçakta çıkabilecek 19’u dış, 9’u da iç kısımda olmak üzere 28 farklı tipteki yangına nasıl müdahale edileceğini uygulamalı olarak görüyor. Havalimanı itfaiye merkezinde hazır bekleyen kursiyerler, alarmla çıkış yaparak verilen koordinatlardaki uçağın yanına gidiyor. Kursiyerler, senaryo gereği kısa sürede yangınla mücadele ederken diğer yandan da uçaktaki yaralıları kurtarmaya çalıştı.
  • Tatbikat kask kamerasıyla da kayıt altına alındı.
  • (İHA)

Bugün 10:07 TSİ İHA Erzincan- Eğitim

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