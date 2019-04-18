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Coca-Cola İçecek, "Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı"nda

Gıda ve perakende sektörünün duayen isimlerini 11. kez bir araya getiren "Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB)" organizasyonu "değer" temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Coca-Cola İçecek’in ana sponsorları arasında olduğu organizasyonda sektörün gelecek hedefleri belirlendi.

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Coca-Cola İçecek’in Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım: "Bu süreçte tarımdan üretime, lojistikten ulaşıma kadar birçok farklı sektörde istihdam ve katma değer yaratıyor, direkt olarak 3 bin, dolaylı olarak ise 30 bin kişiye istihdam yaratıyoruz" dedi.

Organizasyonda konuşan Yıldırım, yerel zincirlerle ürün ve hizmet sağlayıcılar arasında iş birliği fırsatları oluşturan "Yerel Zincirler Buluşuyor"un sektöre özel çözümler geliştirme ve katma değer sağlama anlamında önemli bir platform olduğunu aktararak, 10 ülkede operasyonlarını sürdüren bölgesel bir Türk şirketi olan Coca-Cola İçecek'in en önemli amacının; ürünlerin ham madde tedarikinden tüketicilere ulaşana kadar süren yolculuğunda, tüm paydaşları için değer yaratmak olduğunu kaydetti.

Yıldırım, sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak daha iyi bir gelecek için faaliyet gösterdikleri toplumlara fayda sağladıklarını vurgulayarak, "Türkiye’de de 55 yıldır değer yaratıyoruz. Ülkemizin ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. İmkan olduğu ölçüde ham maddelerimizi yerel kaynaklardan tedarik ediyor, ürünlerimizi ülkemizdeki 10 fabrikamızda üretiyor, dağıtıyor ve müşterilerimiz aracılığıyla tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu süreçte tarımdan üretime, lojistikten ulaşıma kadar birçok farklı sektörde istihdam ve katma değer yaratıyor, direkt olarak 3 bin, dolaylı olarak ise 30 bin kişiye istihdam yaratıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Türkiye’de 450 bine yakın noktada tüketicilerle buluşan şirket ekonomiye kattığı her 1 TL’lik değer ile yaklaşık 10 TL tutarında kazanç sağlarken, birçok farklı sektör için katma değer oluşturuyor.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim projesi ile bugüne kadar 11 binden fazla kadına ulaşıldı. Projeye dahil olan kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında eğitim olanağı sunuldu.

Çevrenin korunması için daha az tüketerek daha çok üretmeye odaklanan Coca-Cola İçecek, yürüttüğü iyileştirme projeleri ile bir litre ürün üretmek için kullandığı enerji ve suyu sürekli azaltıyor, daha hafif ve çevre dostu ambalajlama yöntemleri üzerinde yeni metotlar geliştiriyor.

Bugün 10:13 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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