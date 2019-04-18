İlk etabı tamamlanarak hizmete açılan projede çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Projenin alanından geçen yüzlerce martının masmavi denizle birleşen görüntüsü havadan çekilen görüntüler ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Görüntülerde, hizmete açılan iskeleye yanaşan vapurlar ile seferlerin sürdüğü görülüyor. Seferler yalnızca Adalara değil Eminönü, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy’e de gerçekleştiriliyor.
Bugün 10:46 TSİ- Etkinlik Güncelleme: Bugün 10:47 TSİ
Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi Havadan Görüntülendi
"Martı Projesi" olarak bilinen ve ilk etabı açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz