Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi Havadan Görüntülendi

İlk etabı tamamlanarak hizmete açılan projede çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Projenin alanından geçen yüzlerce martının masmavi denizle birleşen görüntüsü havadan çekilen görüntüler ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Görüntülerde, hizmete açılan iskeleye yanaşan vapurlar ile seferlerin sürdüğü görülüyor. Seferler yalnızca Adalara değil Eminönü, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy’e de gerçekleştiriliyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)