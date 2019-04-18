Dışişleri Bakanları Ankara’da Bir Araya Geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, NATO’nun 70. yıl dönümü vesilesiyle Vaşington’da 4 Nisan 2019 tarihinde tertiplenen Dışişleri Bakanları toplantısının sonuçları değerlendirileceği, yıl sonunda Londra’da yapılacak Liderler Zirvesi’nin hazırlıkları gözden geçirileceği kaydedildi. Bu vesileyle, savunma ve güvenlik alanında üç ülke arasındaki işbirliği imkanların da ele alınacağı vurgulandı.

(İHA)