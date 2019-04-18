Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, NATO’nun 70. yıl dönümü vesilesiyle Vaşington’da 4 Nisan 2019 tarihinde tertiplenen Dışişleri Bakanları toplantısının sonuçları değerlendirileceği, yıl sonunda Londra’da yapılacak Liderler Zirvesi’nin hazırlıkları gözden geçirileceği kaydedildi. Bu vesileyle, savunma ve güvenlik alanında üç ülke arasındaki işbirliği imkanların da ele alınacağı vurgulandı.
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Dışişleri Bakanları Ankara’da Bir Araya Geliyor
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi-askeri danışmalarının beşincisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.
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