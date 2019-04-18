Burak Akbay’ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise ’ FETÖ/PDY’nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.
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Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın yargılandığı davada...
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ’den yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırladı.
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