Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın yargılandığı davada...

Burak Akbay’ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise ’ FETÖ/PDY’nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.

(İHA)