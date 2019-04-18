Spor Toto Süper Lig’de 29. Hafta Programı

Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Bursaspor’u ağırlayacak. Lider Başakşehir, Çaykur Rizespor’u konuk edecekken, takipçisi Galatasaray da Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor ile mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanışında ise Sivasspor ile Beşiktaş karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
- 19 Nisan Cuma
- 20.30 Kasımpaşa - Bursaspor
- 20 Nisan Cumartesi
- 16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
- 16.00 Akhisarspor - Antalyaspor
- 19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
- 19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor
- 21 Nisan Pazar
- 13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor
- 16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
- 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe
- 22 Nisan Pazartesi
- 20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
- (İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz