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Tayvan’da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çin Meteorolojik Araştırma ve Tahmin Kurumu, merkez üssü Hualian’ın 13 kilometre kuzeydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı.