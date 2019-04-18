Tayvan’da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise Tayvan’da meydana gelen depremin şiddetini 6 olarak açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini belirtti. Can ve mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Deprem nedeniyle şehirde metro hizmeti askıya alınırken doğu kıyılarında okullar tatil edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise depremin şiddetini ortaya koydu.
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